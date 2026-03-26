Espetáculo ‘Oriundina’ encerra Aquece Fringe na Usina Cultural com dança e ancestralidade

A temporada 'Aquece Fringe' será concluída neste sábado (28) com a apresentação do espetáculo 'Oriundina', da Cia MoonLight, na Usina Cultural, localizada na avenida Duque de Caxias, 4.159. O evento, dirigido por Lena Silverman, ocorrerá às 19h e marca o fechamento da programação que antecede a participação dos grupos locais no Fringe, parte do Festival de Curitiba, em abril.

Uma Experiência Sensorial

Com aproximadamente 30 minutos de duração, 'Oriundina' oferece uma experiência sensorial que integra dança, projeções e trilha sonora. A obra explora temas como ancestralidade, memória e pertencimento, trazendo Lua Almeida ao palco para dividir a cena com Silverman em uma narrativa que atravessa tempo e espaço.

Ancestralidade e Poesia

A peça parte de uma construção poética, tratando a ancestralidade como um elo com o infinito. As intérpretes transitam entre mundos, em uma jornada sem começo ou fim definidos, reforçando a ideia de uma ligação constante com as raízes.

Trilha Sonora e Coreografia

A trilha sonora do espetáculo combina músicas da cantora Cesária Évora com composições originais de Lena Silverman, criando uma atmosfera sensível que dialoga com a movimentação corporal. A coreografia incorpora influências da dança contemporânea, capoeira e kuduro, formando uma linguagem híbrida complementada por recursos audiovisuais.

Evolução Artística

'Oriundina' começou como um solo, foi adaptado para duo, transformado em videodança e, atualmente, se apresenta como uma obra de dança-teatro multimídia em contínua metamorfose. Cada apresentação é única, destacando o processo de reinvenção artística.

Iniciativas de Fortalecimento Cultural

As Temporadas Teatrais Aquece Fringe são parte do projeto 'Pontes de Cultura – engrenagens do futuro', realizado pela Usina Cultural com recursos do Governo Federal e em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. A iniciativa visa fortalecer e dar visibilidade à produção artística local.

Os ingressos para 'Oriundina' custam R$15 e estão disponíveis na plataforma Sympla. A classificação é livre.