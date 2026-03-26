Itália mantém esperança de classificação para a Copa do Mundo

Redação Portal Cambé
© Reuters/Matteo Ciambelli/Direitos Reservados

A Itália deu um passo importante em sua busca por uma vaga na Copa do Mundo 2026 ao vencer a Irlanda do Norte por 2 a 0 em partida realizada em Bérgamo nesta quinta-feira (26).

Gols da Vitória

Os gols que garantiram a vitória da Squadra Azzurra foram marcados pelo volante Tonali, aos 56 minutos, e pelo atacante Moise Kean, aos 80 minutos.

Próximo Desafio

Após esta vitória, a Itália enfrentará a Bósnia, que venceu o País de Gales nos pênaltis. O vencedor deste confronto garantirá uma vaga no mundial de seleções masculinas.

Histórico Recente

A Itália busca retornar à Copa do Mundo após não se classificar para as edições de 2018 e 2022, o que torna essa repescagem ainda mais crucial para a equipe italiana.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

