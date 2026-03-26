Nova Fábrica de Alimentos de R$ 300 Milhões é Inaugurada em Londrina

A cidade de Londrina, no Paraná, recebeu a inauguração de uma nova fábrica da J.Macêdo, empresa renomada no setor de alimentos. O evento contou com a presença do governador Ratinho Junior, que destacou a importância do empreendimento para a economia local e regional.

Capacidade de Produção e Sustentabilidade

Com um investimento de R$ 300 milhões, a nova planta industrial tem capacidade para processar mais de 200 mil toneladas de trigo por ano. Além disso, a unidade emprega 200 funcionários e está equipada com sistemas de eficiência energética e gestão otimizada do uso da água, alinhando produção em larga escala com práticas sustentáveis.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br