Saúde Reconhece Iniciativas Inovadoras no Atendimento à População

No encerramento do 4º Encontro Estadual do PlanificaSUS Paraná, realizado como parte do evento Saúde em Movimento, foram premiadas diversas iniciativas que inovaram no atendimento à população. Este reconhecimento destaca o esforço contínuo para melhorar a saúde pública no estado.

Recorde de Participações

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou um número recorde de experiências avaliadas neste ano. Ao todo, 558 trabalhos foram submetidos, cobrindo 10 eixos temáticos distintos. Este aumento no número de participações reflete o crescente interesse e dedicação dos profissionais de saúde em aprimorar os serviços oferecidos à população.

Importância do Evento

O evento Saúde em Movimento serve como uma plataforma essencial para a troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais da saúde. A premiação das iniciativas inovadoras não apenas reconhece o trabalho árduo realizado, mas também incentiva a continuidade e expansão dessas práticas bem-sucedidas.