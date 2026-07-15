Dois incêndios mobilizam bombeiros em Cambé

Ocorrências foram registradas com poucos minutos de diferença

Dois incêndios registrados com apenas 17 minutos de diferença mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros na noite de terça-feira, 14 de julho, em Cambé. As chamas atingiram uma carreta na Avenida Antônio Raminelli e uma residência na Rua Américo Mantovani Serra.

Como a guarnição de Cambé já estava empenhada no primeiro atendimento, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Londrina foi chamada para combater o incêndio na residência, localizada no Jardim Boa Vista.

Apesar dos prejuízos materiais, nenhuma pessoa ficou ferida nas duas ocorrências.

Carreta Mercedes-Benz foi atingida pelo fogo

O primeiro chamado foi registrado às 20h57, na Avenida Antônio Raminelli, número 26, nas proximidades do Jardim Ana Rosa.

De acordo com o registro do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, o incêndio atingiu uma carreta Mercedes-Benz LS 1941, de cor branca.

A equipe disponível em Cambé foi deslocada para controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhasse pela área.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa do incêndio nem sobre a extensão dos danos provocados no veículo.

Casa teve perda total no Jardim Boa Vista

Enquanto os bombeiros de Cambé trabalhavam no incêndio envolvendo a carreta, um novo chamado foi registrado às 21h14, na Rua Américo Mantovani Serra, número 118, no Jardim Boa Vista.

Diante da simultaneidade das ocorrências, uma guarnição de Londrina foi enviada para prestar apoio.

Segundo o tenente Brito, do Corpo de Bombeiros de Londrina, as chamas já haviam tomado todos os cômodos quando a equipe chegou ao endereço.

“O incêndio estava totalmente desenvolvido. Todos os cômodos da casa entraram em ignição e houve perda total dos móveis e do interior da residência”, explicou o oficial em entrevista à imprensa.

Imóveis vizinhos correram risco

A proximidade entre as casas aumentou a preocupação durante o combate ao fogo. Conforme o tenente, a prioridade da equipe foi impedir que as chamas atingissem as construções vizinhas.

Mesmo com a distância entre o quartel de Londrina e o bairro, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que ele se propagasse para outros imóveis.

“A equipe atuou com eficiência e agilidade e não deixou o incêndio atingir outras edificações”, afirmou Brito.

Nenhuma vítima foi encontrada na residência, mas os móveis e toda a parte interna do imóvel foram destruídos.

Causa do incêndio ainda é desconhecida

A origem das chamas na residência não pôde ser identificada durante o atendimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou o incêndio em estágio avançado, o que impossibilitou uma avaliação imediata sobre o ponto onde o fogo começou.

Uma eventual definição da causa dependerá de avaliação técnica ou perícia especializada.

Ocorrências simultâneas exigiram apoio regional

O atendimento reforça a importância da integração entre as unidades do Corpo de Bombeiros da Região Metropolitana de Londrina.

Cambé possui uma extensa área urbana, bairros afastados e trechos rodoviários com grande circulação de veículos pesados. Quando duas ocorrências graves acontecem ao mesmo tempo, o apoio de equipes de cidades próximas pode ser necessário para garantir uma resposta mais rápida.

Em episódios anteriores, incêndios em residências na cidade também exigiram ações rápidas para evitar que as chamas alcançassem imóveis vizinhos, especialmente em bairros onde as construções ficam próximas umas das outras.

Moradores podem acompanhar as atualizações

As duas ocorrências terminaram sem vítimas, mas deixaram prejuízos materiais significativos, principalmente para os moradores da residência atingida.

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará as informações caso sejam divulgados novos detalhes sobre as causas dos incêndios.

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