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Mega-Sena acumula para R$ 30 milhões; confira os números sorteados

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 15 de julho de 2026 3:46

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.031 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 30 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 20 – 28 – 32 – 35 – 40 – 54 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.791,87 cada 1.859 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.357,52 cada Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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