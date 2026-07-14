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Brasil define elenco para última semana da Liga das Nações de Vôlei Masculino

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Atualizado: 14 de julho de 2026 23:30

A seleção brasileira masculina de vôlei está pronta para a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações. O time comandado por Bernardinho enfrenta a França nesta quarta-feira (15), em Chicago, nos Estados Unidos, em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.

O técnico anunciou os 14 jogadores que representarão o Brasil nesta etapa decisiva. A lista conta com a novidade do ponteiro Maicon, enquanto Douglas Souza, que recentemente se casou, e Lukas Bergmann, ainda em recuperação de lesão, estão fora desta convocação.

Atualmente, o Brasil ocupa a nona posição na tabela, com 13 pontos, um a menos que Turquia e Bulgária, que estão na zona de classificação. Apenas as sete melhores seleções avançam para a fase final, além da China, que garante vaga por sediar a etapa decisiva em Ningbo.

Depois do confronto com a França, o Brasil enfrentará os Estados Unidos na quinta-feira (16), a Polônia na sexta-feira (17), e encerra a fase preliminar contra a China no domingo (19).

A convocação de Bernardinho inclui Cachopa e Brasília (levantadores), Darlan e Bryan (opostos), Lucarelli, Adriano, Honorato e Arthur Bento (ponteiros), Flávio, Judson, Pinta e Barreto (centrais), além de Maique e Pureza (líberos).

No feminino, a seleção brasileira disputa as quartas de final da Liga das Nações contra o Japão, no dia 22 de julho, em Macau, buscando o título inédito da competição. As demais partidas das quartas reúnem Itália x Holanda, Turquia x Canadá e Estados Unidos x China.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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