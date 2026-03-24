Paraná e Amazon Web Services impulsionam startups com nova parceria

O estado do Paraná anunciou uma colaboração estratégica com a Amazon Web Services (AWS) visando o fortalecimento do ecossistema de startups locais. A iniciativa faz parte do programa Anjo Inovador, que busca fomentar a inovação e o empreendedorismo na região.

Benefícios da Parceria

Com essa parceria, as startups paranaenses terão acesso a créditos para a utilização de serviços em nuvem da AWS. Além disso, as empresas poderão aproveitar ferramentas avançadas de inteligência artificial generativa, que prometem otimizar processos e fomentar o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

Suporte Técnico e Capacitação

As startups participantes também terão suporte técnico no modelo Business Support, garantindo assistência especializada para resolver desafios tecnológicos. A plataforma exclusiva da AWS oferecerá conteúdos, eventos e oportunidades de desenvolvimento, visando capacitar os empreendedores e facilitar a troca de conhecimento.