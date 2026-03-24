Profissionais do Paraná se Reúnem para Fortalecer Gestão do SUS

O evento Saúde em Movimento 2026, realizado em Pinhais, está mobilizando gestores e profissionais de saúde de todo o Paraná. Este encontro tem como foco principal a discussão de estratégias para o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e a consolidação da assistência regionalizada em todo o Estado.

Objetivos do Encontro

O evento reúne representantes das 22 Regionais de Saúde do Paraná. A principal meta é compartilhar experiências e desenvolver soluções conjuntas para melhorar a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. A regionalização da assistência é um dos temas centrais, buscando garantir que os serviços de saúde sejam mais acessíveis e efetivos para a população.

Importância da Regionalização

A regionalização da saúde visa descentralizar os serviços, permitindo que as necessidades específicas de cada região sejam atendidas de forma mais eficiente. Essa abordagem busca otimizar recursos e melhorar a qualidade do atendimento oferecido à população paranaense.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br