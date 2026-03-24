Dois Homens São Presos por Tráfico de Drogas em Maringá

A Polícia Militar do Paraná, através do 4º Batalhão, prendeu dois homens por tráfico de drogas qualificado no bairro Parque do Japão, em Maringá. A ação ocorreu na noite de segunda-feira, por volta das 23h30.

Abordagem e Prisão

Durante patrulhamento, policiais notaram um veículo parado em via pública com um indivíduo debruçado na janela do passageiro, o que levantou suspeitas. A abordagem foi realizada, resultando na detenção dos envolvidos.

Apreensão de Drogas

No automóvel, foram encontradas porções de maconha e, durante a ação, o passageiro tentou descartar cocaína, mas foi interceptado pelos policiais.

Encaminhamento e Procedimentos

Os suspeitos, com idades de 24 e 43 anos, foram presos e levados à 9ª Central Regional de Flagrantes, juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos, para os procedimentos legais.