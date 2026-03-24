Crescimento do Mercado Fonográfico Brasileiro em 2025 Alcança 14%

O mercado fonográfico brasileiro registrou um crescimento significativo de 14,1% em 2025, atingindo um faturamento de R$ 3,958 bilhões. Os dados foram divulgados pela Pró-Música Brasil, que destacou a posição do Brasil como um dos mercados de música gravada mais dinâmicos globalmente.

Posição Global e Trajetória de Crescimento

O progresso no mercado fonográfico levou o Brasil à 8ª posição entre os maiores mercados globais, segundo o ranking da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). Esse avanço reflete uma tendência de crescimento contínuo, já que o país estava em 9º lugar em 2024 e 10º em 2023.

Impacto do Streaming e Vendas Físicas

O streaming continua a ser um motor essencial do crescimento, com receitas de R$ 3,4 bilhões em 2025, representando um aumento de 13,2% em comparação a 2024. As plataformas digitais contribuíram significativamente para esse resultado, com o streaming representando 83% das receitas do setor nos últimos anos.

Renascimento do Vinil

Embora as vendas físicas representem menos de 1% do total das receitas, houve um aumento de 25,6% impulsionado pelas vendas de vinil. Esta tendência é atribuída à combinação de nostalgia e estratégias de marketing de carreira de alguns artistas.

Avaliação da Pró-Música Brasil

Paulo Rosa, presidente da Pró-Música Brasil, destacou que o crescimento do mercado fonográfico é sustentado por investimentos contínuos em artistas novos e consolidados. O modelo de streaming, em particular, encontrou um ambiente saudável no Brasil, permitindo um maior investimento no setor.