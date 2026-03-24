Cláudio Castro Renuncia ao Governo do Rio de Janeiro em Busca de Vaga no Senado

O governador Cláudio Castro (PL) anunciou sua renúncia ao cargo de chefe do Executivo do Rio de Janeiro. Castro aspira a uma candidatura ao Senado nas próximas eleições, conforme declarou em cerimônia realizada no Palácio Guanabara nesta segunda-feira, 23 de outubro.

Contexto Político

A decisão de renunciar ocorre em um momento crítico para Castro, visto que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomará o julgamento que pode levar à cassação de seu mandato. O processo, que investiga abuso de poder político e econômico durante a campanha para reeleição em 2022, será retomado na terça-feira, 24 de outubro.

Possíveis Consequências

Se confirmado o voto da ministra relatora Maria Isabel Galotti, que já se manifestou pela cassação de Castro, o agora ex-governador poderá ficar inelegível por oito anos. Isso também demandaria a convocação de novas eleições para o governo estadual.

Sucessão Governamental

Com a saída de Cláudio Castro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, assume interinamente o governo. De acordo com a legislação vigente, Couto deverá organizar uma eleição indireta em dois dias, para que os 70 deputados estaduais escolham um novo líder para cumprir um mandato-tampão até as eleições majoritárias de outubro.