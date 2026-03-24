Investimento de R$ 400 Milhões na Ponte de Guaratuba Impulsionará o Litoral do Paraná

O recente episódio do Podcast Notícia Boa Paraná destacou a construção da Ponte de Guaratuba, um projeto significativo para o desenvolvimento do litoral do estado. O diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), Fernando Furiatti, compartilhou detalhes sobre o investimento de R$ 400 milhões destinado à obra.

Impacto do Investimento

Com um investimento robusto, a Ponte de Guaratuba promete transformar a infraestrutura local, facilitando o tráfego e impulsionando o crescimento econômico na região. A iniciativa visa atender ao aumento previsto no fluxo de veículos nas próximas décadas.

Cronograma e Planejamento

Segundo Fernando Furiatti, o cronograma das obras foi cuidadosamente planejado para garantir eficiência e qualidade. A estrutura foi projetada com tecnologia de ponta para suportar o crescimento do tráfego, promovendo a integração e o desenvolvimento sustentável no litoral do Paraná.