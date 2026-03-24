Determinação de Mulheres Rompe Barreiras no Futebol

O futebol, tradicionalmente visto como um espaço masculino, ainda apresenta desafios significativos para as mulheres. Durante o Mês da Mulher, atletas, narradoras e jovens jogadoras destacam a importância da determinação para superar essas barreiras e integrar um esporte que foi proibido para elas durante quase quatro décadas.

Ambiente Seguro e Inclusivo

No Ministério do Esporte, a ex-jogadora Formiga, agora Diretora de Políticas de Futebol Feminino, enfatiza a necessidade de criar um ambiente seguro para a permanência e crescimento das mulheres no futebol. Com uma carreira notável, incluindo participações em sete Copas do Mundo, Formiga destaca a importância da formação de base e da estrutura adequada para o desenvolvimento de talentos.

O Desafio da Base

Formiga acredita que, enquanto não houver estrutura adequada, o avanço será limitado. Ela defende que todos os estados do Brasil devem consolidar equipes femininas, com foco na formação de base, como acontece em São Paulo.

Jovens Promessas no Futebol

Isadora Jardim, meio-campista de 14 anos, exemplifica a determinação necessária para seguir no futebol. Atualmente jogando pelo Corinthians, ela destaca os desafios enfrentados, como os comentários desanimadores, e a importância de superá-los.

Superação e Incentivo

Isadora incentiva outras meninas a persistirem e não desistirem de seus sonhos, enfatizando a importância da resiliência diante das adversidades.

A Voz Feminina na Narração Esportiva

Luciana Zogaib, narradora esportiva, cita a predominância masculina no rádio e televisão esportiva. Ela destaca que a inclusão de mulheres em papéis de narração é crucial para abrir o mercado e criar novas oportunidades.

Expandindo Horizontes

A presença feminina nas cabines de transmissão é vista como essencial para mudar a percepção cultural e incentivar a inclusão de mais mulheres nesse segmento.

Preparativos para a Copa de 2027

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o Ministério do Esporte estão trabalhando juntos nos preparativos para a Copa de Futebol Feminino de 2027. A discussão se concentra em expandir o alcance do futebol feminino e garantir que o legado do evento beneficie amplamente o país.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br