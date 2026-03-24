Receita Federal libera consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

A Receita Federal disponibiliza, a partir das 10h desta terça-feira (24), a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda. Cerca de 87 mil contribuintes que regularizaram suas pendências poderão verificar se receberão a restituição. Este lote também inclui restituições residuais de anos anteriores.

Distribuição das Restituições

No total, 87.440 contribuintes serão contemplados com cerca de R$ 300 milhões. As restituições priorizam 47.817 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix; 25.028 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos; 6.649 cuja principal fonte de renda é o magistério; 4.566 com mais de 80 anos; e 3.380 com deficiência física, mental ou doenças graves.

Como Consultar

Os contribuintes podem realizar a consulta através da página da Receita Federal, acessando a seção 'Meu Imposto de Renda' e clicando em 'Consultar a Restituição'. Alternativamente, a consulta também está disponível no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento e Resgate

Os pagamentos serão realizados em 31 de março, diretamente na conta ou via chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Caso o pagamento não seja efetuado devido a problemas como conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode agendar o crédito em qualquer conta bancária através do Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco.

Pendências e Ajustes

Se o contribuinte não estiver listado, deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para verificar o extrato da declaração. Em caso de pendências, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.