Governo do PR e Google disponibilizam 10 mil vagas para curso em tecnologia

O Governo do Paraná, em parceria com a Google, está oferecendo 10 mil vagas para um curso técnico em computação em nuvem. A iniciativa é voltada para estudantes acima de 18 anos das universidades estaduais do estado, com inscrições abertas até 2 de abril.

Detalhes do Curso

A Academia Google Cloud Computing Foundations é responsável pela capacitação, que é recomendada para estudantes com conhecimento básico em TI. Os alunos devem ter familiaridade com ao menos uma linguagem de programação, além de noções de scripts de shell e SQL.

Estrutura e Certificação

O curso, que será realizado online, possui duração de cinco semanas, entre 8 de abril e 15 de maio. A carga horária totaliza 40 horas, incluindo quatro módulos teóricos e quatro práticos, permitindo aos participantes obter até quatro microcertificações Google Cloud.

Instrutores e Oportunidades Futuras

As aulas serão conduzidas por profissionais renomados da Google, como Adriana Pettengill e Camila Vilaca. Concluintes estarão qualificados para participar da Feira de Oportunidades de Emprego em 23 de junho.

Inscrições e Informações Adicionais

As vagas são limitadas e os interessados devem criar uma conta gratuita na plataforma Google Skills antes de preencher o formulário de inscrição. Mais informações estão disponíveis na página oficial do curso.