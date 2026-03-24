Início das Obras do Novo Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba

A construção do novo Hospital Pequeno Príncipe Norte teve início no bairro Bacacheri, em Curitiba. A nova unidade busca aumentar a capacidade de realização de cirurgias eletivas e ampliar os procedimentos de alta complexidade na região.

Investimento e Parcerias

O projeto conta com um investimento total de R$ 70 milhões. Esse montante é fruto da colaboração entre o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a bancada federal, além do próprio Hospital Pequeno Príncipe.

Impacto na Saúde Local

Com a nova unidade, espera-se uma significativa melhoria no atendimento médico da região, proporcionando um aumento na quantidade de cirurgias e procedimentos complexos disponíveis para a população.