Cambé Lança Edital para Incentivo a Pontos de Cultura pela PNAB

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, anunciou a abertura das inscrições para o edital que incentiva projetos contínuos de Pontos de Cultura. Esta ação integra a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e a Lei Cultura Viva, e as inscrições estão abertas até o dia 10 de abril.

Objetivo do Programa

O programa tem como objetivo fortalecer as iniciativas culturais existentes no município. Ele oferece suporte a projetos contínuos desenvolvidos nos Pontos de Cultura, promovendo a diversidade cultural e o envolvimento comunitário.

Critérios de Participação

As inscrições são limitadas a pontos de cultura que possuam certificação e CNPJ ativo, conforme os critérios descritos no edital. A Secretaria enfatiza a importância de ler o edital completo antes de submeter a proposta, garantindo que todas as informações e documentos necessários sejam providenciados corretamente.

Suporte e Informações

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem enviar suas dúvidas para o e-mail pnab.cultura@educa.cambe.pr.gov.br. O edital completo está disponível no mesmo endereço online das inscrições.