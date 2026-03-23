Corinthians Vence América-MG com Goleada no Brasileirão Feminino

O Corinthians demonstrou sua força no futebol feminino ao vencer o América-MG por 4 a 0, em partida realizada na noite de segunda-feira (23), na Neo Química Arena, em Itaquera. O confronto foi válido pela 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro e contou com a transmissão da TV Brasil.

Atuação Brilhante de Gabi Zanotti

Sob o comando de Gabi Zanotti, que marcou dois gols, o Corinthians dominou o jogo desde o início. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Letícia Monteiro fez uma bela jogada pela direita, cruzando rasteiro para Zanotti abrir o placar com um toque decisivo.

Outros Gols e Destaques

Ainda na primeira etapa, a zagueira Érika ampliou o placar aos 25 minutos, com um chute certeiro após cobrança de escanteio. Gabi Zanotti, mostrando sua habilidade, cruzou para Andressa Alves marcar o terceiro gol do Timão aos 37 minutos.

Fechando a Conta

No segundo tempo, aos 37 minutos, Gabi Zanotti marcou de cabeça, selando a goleada por 4 a 0 e garantindo mais três pontos para o Corinthians, que agora ocupa a quinta posição na tabela do campeonato.

Situação das Equipes

Com a vitória, o Corinthians soma sete pontos na competição, enquanto o América-MG ainda busca seu primeiro ponto e continua na lanterna.