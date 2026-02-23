quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Carlos Viana busca reverter decisão do STF sobre depoimento de Vorcaro na CPMI

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© José Cruz/Agência Brasil

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, anunciou que irá recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Este havia concedido habeas corpus ao banqueiro Daniel Vorcaro, desobrigando-o de depor na CPMI.

Contexto da Investigação

A CPMI do INSS investiga possíveis irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários. O Banco Master, anteriormente de propriedade de Vorcaro, tinha acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para oferta de crédito consignado. O depoimento de Vorcaro era aguardado para esclarecer suspeitas de prejuízos a aposentados e pensionistas.

Decisão do STF e Reações

A decisão do ministro André Mendonça foi criticada por Viana, que discorda da posição do STF em impedir depoimentos em comissões parlamentares. Segundo o senador, a decisão prejudica o andamento das investigações, já que Vorcaro é tratado como testemunha na CPMI, enquanto é investigado pela Polícia Federal.

Alternativa ao Depoimento

Com a ausência de Vorcaro, Ingrid Pikinskeni Morais Santos, ligada à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), foi chamada para depor. A Conafer é investigada por supostos benefícios previdenciários ilegais.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

12
spot_img
Artigo anterior
Paraná Inicia Mês da Mulher com Palestra de Hortência no Teatro Guaíra
Próximo artigo
PR-445 Terá Bloqueio Total em Ambos os Sentidos Nesta Semana
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress