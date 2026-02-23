sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Paraná Inicia Mês da Mulher com Palestra de Hortência no Teatro Guaíra

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Paraná abre Mês da Mulher com palestra de Hortência para 2,5 mil pessoas no GuaíraFoto: SEMIPI

O Paraná deu início às celebrações do Mês da Mulher com um evento significativo no Teatro Guaíra, que reuniu cerca de 2,5 mil pessoas. O encontro contou com delegações de diversas regiões, todas focadas em promover a valorização, o protagonismo e a ampliação da participação feminina em espaços de decisão.

Participação Especial de Hortência Marcari

Um dos pontos altos do evento foi a palestra ministrada por Hortência Marcari, ex-jogadora da seleção brasileira de basquete. Hortência compartilhou suas experiências e destacou a importância da presença feminina em diferentes esferas sociais e profissionais.

Objetivos do Encontro

O evento visa não apenas celebrar as conquistas das mulheres, mas também incentivar o aumento de sua participação em espaços de liderança. A agenda incluiu debates e atividades que reforçam a importância do protagonismo feminino na sociedade atual.

Impacto na Comunidade

A iniciativa busca inspirar mudanças e criar uma rede de apoio entre as mulheres de várias regiões, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

