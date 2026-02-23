PR-445 Terá Bloqueio Total em Ambos os Sentidos Nesta Semana

A rodovia PR-445 será completamente interditada nos dois sentidos durante esta terça e quarta-feira, impactando o fluxo de veículos na região. O bloqueio se deve a obras de manutenção programadas para garantir a segurança dos motoristas e a melhoria das condições da estrada.

Impacto no Trânsito

Os motoristas que utilizam a PR-445 deverão buscar rotas alternativas para evitar atrasos e congestionamentos. As autoridades locais recomendam o uso de aplicativos de navegação para encontrar as melhores opções de desvio durante os dias de interdição.

Motivo do Bloqueio

O fechamento total da rodovia é necessário para a execução de obras de manutenção, que incluem reparos no asfalto e melhorias na sinalização. Essas intervenções são essenciais para aumentar a segurança e a durabilidade da via.

Recomendações para Motoristas

Os motoristas são aconselhados a planejar suas viagens com antecedência e considerar horários fora dos picos de tráfego. Além disso, é importante seguir as instruções das autoridades de trânsito e respeitar a sinalização temporária que será instalada ao longo das rotas alternativas.

Fonte: https://taroba.com.br