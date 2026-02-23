quinta-feira, fevereiro 26, 2026

PR-445 Terá Bloqueio Total em Ambos os Sentidos Nesta Semana

Região
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Portal Tarobá

A rodovia PR-445 será completamente interditada nos dois sentidos durante esta terça e quarta-feira, impactando o fluxo de veículos na região. O bloqueio se deve a obras de manutenção programadas para garantir a segurança dos motoristas e a melhoria das condições da estrada.

Impacto no Trânsito

Os motoristas que utilizam a PR-445 deverão buscar rotas alternativas para evitar atrasos e congestionamentos. As autoridades locais recomendam o uso de aplicativos de navegação para encontrar as melhores opções de desvio durante os dias de interdição.

Motivo do Bloqueio

O fechamento total da rodovia é necessário para a execução de obras de manutenção, que incluem reparos no asfalto e melhorias na sinalização. Essas intervenções são essenciais para aumentar a segurança e a durabilidade da via.

Recomendações para Motoristas

Os motoristas são aconselhados a planejar suas viagens com antecedência e considerar horários fora dos picos de tráfego. Além disso, é importante seguir as instruções das autoridades de trânsito e respeitar a sinalização temporária que será instalada ao longo das rotas alternativas.

Fonte: https://taroba.com.br

Artigo anterior
Carlos Viana busca reverter decisão do STF sobre depoimento de Vorcaro na CPMI
Próximo artigo
Paraná Lança Edital para Programa Crianças no Teatro
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

