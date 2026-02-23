quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Paraná Lança Edital para Programa Crianças no Teatro

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Kraw Penas/SEEC

O Governo do Paraná anunciou a abertura do edital para a terceira edição do programa 'Crianças no Teatro'. Este projeto visa a seleção de duas produtoras culturais para realizar um total de 52 apresentações teatrais.

Objetivo do Programa

O projeto tem como objetivo promover o acesso ao teatro para crianças entre 6 e 12 anos, além de envolver professores, monitores e a comunidade escolar em geral. Estima-se que cerca de 27 mil pessoas serão beneficiadas.

Detalhes das Apresentações

As apresentações estão programadas para ocorrer entre 1.º de abril e 15 de junho de 2026. Durante esse período, ações de mediação cultural também serão desenvolvidas para enriquecer a experiência dos participantes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

