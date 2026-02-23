Brasil e Coreia do Sul Estabelecem Parcerias Estratégicas em Medicamentos

O governo brasileiro firmou três Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) com a Coreia do Sul, visando a produção nacional dos medicamentos bevacizumabe, eculizumabe e aflibercepte. Esses acordos incluem transferência de tecnologia e fabricação interna, com um investimento estimado de R$ 1,104 bilhão no primeiro ano.

Fortalecimento da Produção Nacional

As parcerias estratégicas buscam ampliar a capacidade produtiva nacional de medicamentos essenciais, fortalecendo a soberania produtiva e reduzindo vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS) frente a oscilações do mercado internacional. Essa medida também visa diminuir o risco de desabastecimento e fomentar o desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Impacto Econômico e Social

Além de gerar empregos e renda, as parcerias ampliam o acesso da população a terapias de alto custo. A produção do aflibercepte, crucial para tratar a degeneração macular relacionada à idade, será realizada em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed), a Bionovis S.A., e a Samsung Bioepis Co., Ltda.

Parcerias para Produção de Medicamentos

O bevacizumabe, utilizado no tratamento de cânceres e doenças oftalmológicas, contará com a parceria da Bahiafarma, Bionovis S.A., e Samsung Bioepis Co., Ltda. Já o eculizumabe, indicado para a Hemoglobinúria Paroxística Noturna, terá produção com a Bahiafarma, Bionovis S.A., e Samsung Bioepis Co., Ltda.

Inovação e Cooperação Internacional

Um Memorando de Entendimento em Saúde entre os ministérios de saúde do Brasil e Coreia do Sul foi firmado, promovendo cooperação em inovação biomédica, saúde digital e outras áreas estratégicas. Seis novos acordos foram realizados para produção conjunta de tecnologias em saúde, fortalecendo a capacidade produtiva e inovadora de ambos os países.

