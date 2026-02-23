quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Brasil e Coreia do Sul Estabelecem Parcerias Estratégicas em Medicamentos

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rafael Nascimento/MS

O governo brasileiro firmou três Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) com a Coreia do Sul, visando a produção nacional dos medicamentos bevacizumabe, eculizumabe e aflibercepte. Esses acordos incluem transferência de tecnologia e fabricação interna, com um investimento estimado de R$ 1,104 bilhão no primeiro ano.

Fortalecimento da Produção Nacional

As parcerias estratégicas buscam ampliar a capacidade produtiva nacional de medicamentos essenciais, fortalecendo a soberania produtiva e reduzindo vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS) frente a oscilações do mercado internacional. Essa medida também visa diminuir o risco de desabastecimento e fomentar o desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Impacto Econômico e Social

Além de gerar empregos e renda, as parcerias ampliam o acesso da população a terapias de alto custo. A produção do aflibercepte, crucial para tratar a degeneração macular relacionada à idade, será realizada em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed), a Bionovis S.A., e a Samsung Bioepis Co., Ltda.

Parcerias para Produção de Medicamentos

O bevacizumabe, utilizado no tratamento de cânceres e doenças oftalmológicas, contará com a parceria da Bahiafarma, Bionovis S.A., e Samsung Bioepis Co., Ltda. Já o eculizumabe, indicado para a Hemoglobinúria Paroxística Noturna, terá produção com a Bahiafarma, Bionovis S.A., e Samsung Bioepis Co., Ltda.

Inovação e Cooperação Internacional

Um Memorando de Entendimento em Saúde entre os ministérios de saúde do Brasil e Coreia do Sul foi firmado, promovendo cooperação em inovação biomédica, saúde digital e outras áreas estratégicas. Seis novos acordos foram realizados para produção conjunta de tecnologias em saúde, fortalecendo a capacidade produtiva e inovadora de ambos os países.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

15
spot_img
Artigo anterior
Paraná Lança Edital para Programa Crianças no Teatro
Próximo artigo
PMPR Recebe Oficiais da Polícia Militar de Pernambuco para Intercâmbio Técnico
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress