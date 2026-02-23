spot_img
PMPR Recebe Oficiais da Polícia Militar de Pernambuco para Intercâmbio Técnico

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Sgt. Soldi

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi anfitriã de uma visita institucional de uma comitiva com 21 oficiais da Polícia Militar de Pernambuco. O encontro, realizado na última segunda-feira (23), teve como objetivo trocar experiências e conhecimentos entre as corporações.

Programação da Visita

A programação começou no Quartel do Comando-Geral em Curitiba, onde os oficiais pernambucanos foram recebidos pelo Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Siloto. A continuidade das atividades ocorreu no Centro de Treinamento da PMPR, liderado pelo Chefe do Estado-Maior, coronel Eleandro, onde foram apresentados dados sobre segurança pública e estratégias operacionais da corporação paranaense.

Importância do Intercâmbio

O Subcomandante-Geral da PMPR enfatizou a importância desse tipo de intercâmbio. Ele expressou satisfação em receber a comitiva pernambucana e destacou a relevância da troca de experiências para o aprimoramento das ações de segurança.

Fortalecimento Institucional

O coronel Eleandro, Chefe do Estado-Maior, ressaltou que momentos como esse fortalecem as instituições e contribuem para o aprimoramento das estratégias de segurança pública em todo o Brasil. A visita técnica simboliza o compromisso da PMPR com a cooperação e o aprendizado contínuo.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

