CPMI do INSS Busca Prorrogação dos Trabalhos por 60 Dias

Destaques
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
© Carlos Moura/Agência Senado

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob a liderança do senador Carlos Viana (Podemos-MG), está se mobilizando para estender suas atividades por mais 60 dias. Para atingir esse objetivo, a comissão pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Motivo da Prorrogação

O pedido de prorrogação já foi submetido ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mas ainda está pendente de decisão. O senador Viana destacou que a prorrogação é fundamental para aprofundar as investigações em curso, iniciadas em 20 de agosto. A expectativa é que o prazo original, com término em 28 de março, seja estendido para abranger todas as etapas necessárias.

Ações Futuras da CPMI

Uma reunião deliberativa está agendada para quinta-feira (26), onde serão discutidos os próximos passos da comissão. O foco será a análise de requerimentos e a convocação de depoentes, especialmente de instituições bancárias. A comissão enfrenta um prazo limitado para tomar decisões sobre quebras de sigilo e convocações, caso a prorrogação não se concretize.

Caso Daniel Vorcaro

O ex-proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, é uma figura central nas investigações, mas seu depoimento ainda não foi realizado devido a questões judiciais. O ministro André Mendonça concedeu habeas corpus que desobriga Vorcaro de comparecer à CPMI, decisão criticada pelo senador Viana, que busca reverter tal medida. Vorcaro está em prisão domiciliar e seu depoimento é considerado vital para esclarecer irregularidades em empréstimos consignados.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

