Bragantino Multa Zagueiro por Declarações Machistas contra Árbitra

O Bragantino anunciou nesta segunda-feira, 23 de outubro, a aplicação de uma multa ao zagueiro Gustavo Marques, que corresponde a 50% de seus vencimentos. A penalidade decorre de declarações machistas feitas pelo jogador contra a árbitra Daiane Muniz após a partida contra o São Paulo. Além da multa, Gustavo não será relacionado para o próximo confronto do time contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, marcado para quarta-feira, 25 de outubro.

Destino da Multa e Reação do Bragantino

O valor arrecadado com a multa será destinado à ONG Rendar, que oferece apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista. Em nota, o clube reforçou seu compromisso com a igualdade e o respeito no esporte.

Declaração e Pedido de Desculpas

Após a derrota do Bragantino para o São Paulo no último sábado, 21 de outubro, Gustavo Marques criticou a escolha da árbitra Daiane Muniz para a partida, questionando sua capacidade devido ao gênero. Em seguida, o jogador usou as redes sociais para pedir desculpas, afirmando que estava frustrado e prometendo aprender com o ocorrido.

Repercussão e Medidas da FPF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) repudiou publicamente as falas do atleta, classificando-as como machistas e incompatíveis com os valores do futebol. A FPF anunciou que levará o caso à Justiça Desportiva para que providências cabíveis sejam tomadas, reforçando sua posição contra qualquer forma de discriminação no esporte.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br