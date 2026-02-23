terça-feira, fevereiro 24, 2026

Focos de Incêndio no PEV do Vista Bela Chamam a Atenção dos Vereadores

Região
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Sérgio Ribeiro/Tarobá

Nos últimos dias, o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) do Vista Bela tem sido alvo de atenção por parte dos vereadores locais devido aos focos de incêndio registrados na área. A situação tem gerado preocupações quanto à segurança e ao impacto ambiental na comunidade.

Preocupações com a Segurança

Os focos de incêndio no PEV do Vista Bela levantaram questões sobre a segurança dos moradores próximos e a integridade das instalações. Os vereadores destacam a importância de medidas preventivas para evitar que novos incidentes ocorram.

Impacto Ambiental

Além das questões de segurança, os incêndios também trazem preocupações ambientais, uma vez que o PEV é responsável por receber materiais recicláveis da comunidade. A degradação do local pode comprometer suas funções e o bem-estar do entorno.

Ações dos Vereadores

Os vereadores discutem a implementação de estratégias para mitigar os riscos, incluindo a melhoria da vigilância e a promoção de campanhas de conscientização sobre a importância da correta destinação dos resíduos.

Fonte: https://taroba.com.br

8
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

