terça-feira, fevereiro 24, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nublado
20.7 ° C
20.7 °
20.7 °
91 %
3.2kmh
100 %
ter
28 °
qua
25 °
qui
27 °
sex
31 °
sáb
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Hugo Calderano avança com vitórias no Grand Smash de Singapura

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Foto: Divulgação/WTT

O mesatenista carioca Hugo Calderano, atual número 2 do mundo, iniciou sua participação no WTT Singapura Smash com duas vitórias expressivas. Este torneio é um dos quatro mais importantes da temporada, oferecendo até 4 mil pontos no ranking. Na primeira partida, Calderano superou o alemão Ricardo Walther, 70º no ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 11/1, 9/11, 11/7 e 11/4, garantindo sua vaga nas oitavas de final da chave masculina.

Duplas Mistas em Destaque

Além de seu desempenho individual, Calderano também se destacou nas duplas mistas ao lado da paulista Bruna Takarashi. A dupla, terceira cabeça de chave, avançou para as quartas de final após vencer os egípcios Oussef Abdelaziz e Mariam Alhodaby por 3 sets a 2, com parciais de 11/1, 13/11 e 11/3.

Próximos Desafios

Calderano retorna à mesa na quarta-feira (25), enfrentando Wong Chun-ying, de Hong Kong, às 7h35 (horário de Brasília). Mais tarde, às 15h55, ele se juntará novamente a Takahashi para enfrentar a dupla indiana Manush Shah e Diyla Chitale. As partidas são transmitidas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.

Participação de Bruna Takarashi

Antes de brilhar nas duplas mistas, Bruna Takarashi se despediu da competição individual feminina. A brasileira, número 20 do mundo, foi derrotada pela japonesa Hina Hayata, 10ª do ranking, por 3 a 2. Takarashi ainda permanece no torneio de duplas femininas, jogando ao lado da austríaca Sofia Polcanova. A próxima partida será contra as chinesas Kuai Man e Chen Yi, na madrugada de terça-feira (24).

Outras Competições

A dupla brasileira formada por Guilherme Teodoro e Leonardo Izuka também entra em ação na terça-feira (24), enfrentando os indianos Manav Thakkar e Manush Shah. Eles avançaram às oitavas após vencerem seus primeiros adversários em uma partida competitiva.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

53
spot_img
Artigo anterior
Focos de Incêndio no PEV do Vista Bela Chamam a Atenção dos Vereadores
Próximo artigo
Novo Estatuto Protege Cães e Gatos de Maus-Tratos com Penas Severas
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress