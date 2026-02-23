Hugo Calderano avança com vitórias no Grand Smash de Singapura

O mesatenista carioca Hugo Calderano, atual número 2 do mundo, iniciou sua participação no WTT Singapura Smash com duas vitórias expressivas. Este torneio é um dos quatro mais importantes da temporada, oferecendo até 4 mil pontos no ranking. Na primeira partida, Calderano superou o alemão Ricardo Walther, 70º no ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 11/1, 9/11, 11/7 e 11/4, garantindo sua vaga nas oitavas de final da chave masculina.
Duplas Mistas em Destaque
Além de seu desempenho individual, Calderano também se destacou nas duplas mistas ao lado da paulista Bruna Takarashi. A dupla, terceira cabeça de chave, avançou para as quartas de final após vencer os egípcios Oussef Abdelaziz e Mariam Alhodaby por 3 sets a 2, com parciais de 11/1, 13/11 e 11/3.
Próximos Desafios
Calderano retorna à mesa na quarta-feira (25), enfrentando Wong Chun-ying, de Hong Kong, às 7h35 (horário de Brasília). Mais tarde, às 15h55, ele se juntará novamente a Takahashi para enfrentar a dupla indiana Manush Shah e Diyla Chitale. As partidas são transmitidas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.
Participação de Bruna Takarashi
Antes de brilhar nas duplas mistas, Bruna Takarashi se despediu da competição individual feminina. A brasileira, número 20 do mundo, foi derrotada pela japonesa Hina Hayata, 10ª do ranking, por 3 a 2. Takarashi ainda permanece no torneio de duplas femininas, jogando ao lado da austríaca Sofia Polcanova. A próxima partida será contra as chinesas Kuai Man e Chen Yi, na madrugada de terça-feira (24).
Outras Competições
A dupla brasileira formada por Guilherme Teodoro e Leonardo Izuka também entra em ação na terça-feira (24), enfrentando os indianos Manav Thakkar e Manush Shah. Eles avançaram às oitavas após vencerem seus primeiros adversários em uma partida competitiva.