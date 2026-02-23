terça-feira, fevereiro 24, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nublado
20.7 ° C
20.7 °
20.7 °
91 %
3.2kmh
100 %
ter
28 °
qua
25 °
qui
27 °
sex
31 °
sáb
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Novo Estatuto Protege Cães e Gatos de Maus-Tratos com Penas Severas

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O projeto de lei (PL 6.191/2025) que institui o Estatuto dos Cães e Gatos propõe rígidas penas para quem comete maus-tratos contra esses animais. Aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos do Senado, o estatuto está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Estrutura e Participação

Elaborado com a colaboração de entidades de defesa dos animais e especialistas em direito animal, o estatuto está dividido em 12 capítulos e 60 artigos. Ele estabelece diretrizes para tutela responsável, proíbe o abandono e a mutilação, e endurece as punições para maus-tratos.

Importância da Proposta

O relator do projeto, senador Paulo Paim (PT-RS), destacou a importância do estatuto, citando um caso recente de violência contra um cão em Florianópolis. Segundo ele, a proposta é crucial para garantir direitos fundamentais aos animais e exigir uma resposta firme do Estado.

Principais Propostas do Estatuto

O estatuto define princípios e deveres voltados à proteção e bem-estar dos animais, proíbe práticas como rinhas e mutilações estéticas e introduz o conceito de 'animais comunitários'. A adoção responsável é incentivada, exigindo que o adotante tenha mais de 18 anos e condições adequadas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

9
spot_img
Artigo anterior
Hugo Calderano avança com vitórias no Grand Smash de Singapura
Próximo artigo
Secretaria do Trabalho Anuncia 527 Oportunidades de Emprego em Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress