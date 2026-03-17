Atrasos Adiam Conclusão de Obras de PAMs em Londrina para Junho

As obras dos Postos de Atendimento Médico (PAMs) em Londrina sofreram novos atrasos e agora têm previsão de conclusão para junho. A situação gera preocupação entre os moradores que aguardam melhorias no atendimento de saúde.

Impacto dos Atrasos

Os atrasos nas obras dos PAMs em Londrina têm afetado diretamente a população local, que depende desses serviços para atendimento médico básico. A finalização dessas obras é crucial para melhorar a infraestrutura de saúde na região.

Expectativas para Conclusão

Com a nova previsão de término, as autoridades locais esperam que as obras sejam finalizadas até junho. Esta data é vista como um prazo realista, considerando os desafios enfrentados durante a execução das obras.

Fonte: https://taroba.com.br