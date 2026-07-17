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Brasil conquista vice-campeonato no Mundial de Vôlei Sentado feminino

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 17 de julho de 2026 22:21

A seleção brasileira feminina de vôlei sentado encerrou sua participação no Campeonato Mundial, realizado em Hangzhou, na China, com o segundo lugar. Na final disputada nesta sexta-feira (17), o Brasil foi superado pelos Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/20, 24/26 e 25/10.

As brasileiras chegaram à decisão sem perder nenhum set durante o torneio, defendendo o título conquistado na edição anterior. Já as norte-americanas, que haviam sido vice-campeãs em três oportunidades, garantiram o título inédito na competição.

Apesar do resultado, a equipe brasileira assegurou vaga nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028. Como os Estados Unidos já têm presença garantida por serem país-sede, a vaga extra ficou com a China, terceira colocada após vitória sobre o Canadá por 3 a 0.

No torneio masculino, o Brasil foi derrotado pelo Cazaquistão por 3 sets a 2 na disputa pelo terceiro lugar, ficando fora do pódio após três edições consecutivas entre os três melhores. O título ficou novamente com o Irã, que bateu a Bósnia e Herzegovina por 3 a 1.

A seleção masculina brasileira ainda terá chance de buscar a classificação para os Jogos de Los Angeles no Campeonato Pan-Americano de 2027, precisando conquistar o título para garantir a vaga direta.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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