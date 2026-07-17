Times de Londrina fazem estreia no Paranaense de Vôlei Feminino no Moringão

O Ginásio Moringão, em Londrina, será palco das partidas de estreia dos times adultos da cidade no Campeonato Paranaense de Vôlei Feminino 2026. Os jogos acontecem neste final de semana, marcando o início da temporada para as equipes locais.

No sábado (18), às 16h, o Sancor Seguros Vôlei Londrina enfrenta o Irati. Para assistir a este confronto, o ingresso custa R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível, com entradas disponíveis para compra online. Já no domingo, também às 16h, o Londrina Vôlei joga contra o mesmo adversário, com entrada gratuita para o público.

O Sancor Seguros Vôlei Londrina, recém-chegado de Maringá, conta com 16 atletas e aposta na combinação de experiência e juventude. O técnico Aldori Júnior destacou a expectativa positiva para atuar diante da torcida londrinense e ressaltou o entusiasmo da equipe para a nova fase na cidade.

O Londrina Vôlei, com média de idade de 22 anos e cinco atletas oriundas das categorias de base, também se prepara para a estreia. Segundo o técnico Juliano Trindade, mesmo com um elenco mais enxuto em relação a anos anteriores, a equipe está motivada e pronta para representar bem o município.

Ambos os projetos recebem apoio financeiro da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), reforçando o incentivo ao esporte local.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br