Anac alerta sobre riscos de trote com óleo de aviação após morte de jovem piloto em Ponta Grossa

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu um alerta após a morte do engenheiro e aspirante a piloto Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, ocorrida nesta quinta-feira (16) em Ponta Grossa, Paraná. O jovem sofreu uma reação alérgica grave após ser submetido a um banho de óleo de aviação, prática tradicional para celebrar o primeiro voo solo de alunos em escolas de aviação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ponta Grossa confirmou o atendimento ao jovem, que foi encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu. O caso ocorreu no Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) de Ponta Grossa.

Em nota, a Anac reforçou que produtos químicos aeronáuticos, como óleos e lubrificantes, não devem ter contato com a pele devido aos riscos à saúde. A agência orientou escolas de aviação, aeroclubes e demais organizações do setor a repensarem os rituais de comemoração, priorizando a segurança de alunos, instrutores e demais envolvidos.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de Gustavo. O CIAC Ponta Grossa informou que está colaborando com as autoridades e prestando apoio à família do jovem.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br