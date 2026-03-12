spot_img
Mega-Sena Acumula e Prêmio Chega a R$ 75 Milhões

Redação Portal Cambé
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira (12), não teve vencedores para as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

Números Sorteados

As dezenas sorteadas foram: 03, 15, 30, 32, 40 e 52. Apesar de ninguém ter acertado todos os números, outras faixas de premiação contemplaram apostadores.

Premiação Secundária

Na quina, 35 apostas foram premiadas, cada uma recebendo R$ 68.098,14. Já na quadra, 2.957 apostas ganharam R$ 1.328,62 cada.

Próximas Apostas

Os interessados em concorrer ao prêmio acumulado podem realizar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) deste sábado (14). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, através do site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, que contempla seis dezenas, é de R$ 6.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

