Cambé se Destaca Nacionalmente com Inovador Método de Alfabetização Infantil

Cambé está em evidência nacional com a implementação de um método inovador de alfabetização infantil, o Kalulu, que tem transformado a forma como crianças aprendem a ler e escrever. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o projeto conta com o apoio do Governo do Estado do Paraná, da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Universidade Federal do ABC (UFABC), além de colaboração internacional do Collège de France e apoio da ExcelloLab.

O Método Kalulu

O Kalulu é um conjunto de ferramentas educativas que utiliza uma lebre do folclore africano para guiar as crianças no processo de alfabetização. O método combina elementos culturais para despertar o interesse dos alunos, ajudando-os a aprender sons, letras, sílabas e palavras de forma lúdica e eficaz. As aulas introduzem gradativamente novas combinações de letras e sons, evoluindo para sílabas, palavras e textos.

Resultados Positivos

Implementado em 17 escolas de Cambé, o programa já beneficia mais de 1.200 alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental. Avaliações realizadas pela Universidade Estadual de Londrina mostram que o Kalulu ampliou significativamente o número de crianças que ultrapassaram o limiar da alfabetização, beneficiando tanto alunos com bom desempenho inicial quanto aqueles com maiores dificuldades.

Impacto na Comunidade

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância de projetos inovadores como o Kalulu para a educação municipal, mencionando que Cambé sempre está aberta a ideias que priorizam a educação. A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, também enfatizou os resultados promissores do programa, reforçando que a formação continuada de professores é fundamental para o sucesso da iniciativa.

