Prazo para Inscrições no Encontro de Didática e Tecnologias se Encerram na Sexta

Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PEDRO LUIS LIVORATTI

As inscrições para o III Encontro de Didática e Tecnologias, realizado em conjunto com a Mostra de Práticas Educativas de Tecnologias Digitais, estão abertas até sexta-feira, 13 de abril. O evento acontecerá de 14 a 16 de abril no Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), localizado no Campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Comemoração de uma Década do Didatic

Os eventos celebram os 10 anos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática, Aprendizagem e Tecnologia (Didatic). A abertura oficial será realizada no dia 14 de abril, às 9h, com uma palestra da professora Adriana Rocha, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que abordará o tema 'Tecnologias Digitais nas Práticas Educativas – semeando confluências'.

Programação e Oficinas Formativas

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a apresentações de trabalhos na parte da tarde, seguidas por oficinas formativas no dia 16 de abril. Essas oficinas visam promover a reflexão e a troca de experiências, integrando teoria e prática de maneira dinâmica e colaborativa.

Fonte: https://operobal.uel.br

