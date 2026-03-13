Ratinho Junior Inaugura Ampliação do Hospital de Loanda com 106 Leitos

O governador Ratinho Junior oficializou a entrega da ampliação do Hospital de Loanda, que agora passa a contar com 106 leitos. A ampliação incluiu a incorporação de 2.780 metros quadrados à estrutura original.

Expansão da Estrutura Hospitalar

A reforma do hospital aumentou a área construída de 1.723 metros quadrados para cerca de 4,5 mil metros quadrados. Essa expansão contempla quatro pavimentos, oferecendo melhor infraestrutura para atender a população.

Impacto Regional

Com o aumento no número de leitos, a capacidade de atendimento do hospital foi significativamente ampliada, melhorando o acesso à saúde para os moradores da região de Loanda e arredores.

