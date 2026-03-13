spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ratinho Junior Inaugura Ampliação do Hospital de Loanda com 106 Leitos

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Alessandro Vieira/SesaFoto: Alessandro Vieira/Sesa

O governador Ratinho Junior oficializou a entrega da ampliação do Hospital de Loanda, que agora passa a contar com 106 leitos. A ampliação incluiu a incorporação de 2.780 metros quadrados à estrutura original.

Expansão da Estrutura Hospitalar

A reforma do hospital aumentou a área construída de 1.723 metros quadrados para cerca de 4,5 mil metros quadrados. Essa expansão contempla quatro pavimentos, oferecendo melhor infraestrutura para atender a população.

Impacto Regional

Com o aumento no número de leitos, a capacidade de atendimento do hospital foi significativamente ampliada, melhorando o acesso à saúde para os moradores da região de Loanda e arredores.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
Prazo para Inscrições no Encontro de Didática e Tecnologias se Encerram na Sexta
Prazo para Inscrições no Encontro de Didática e Tecnologias se Encerram na Sexta
Próximo artigo
São Paulo vence Chapecoense e lidera Brasileirão
São Paulo vence Chapecoense e lidera Brasileirão
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares