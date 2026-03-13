spot_img
São Paulo vence Chapecoense e lidera Brasileirão

Esportes
Redação Portal Cambé
© Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net/Direitos Reservados

Na estreia do técnico Roger Machado, o São Paulo derrotou a Chapecoense por 2 a 0, assumindo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na noite de quinta-feira (12) no estádio do Canindé.

Desempenho do São Paulo

O jogo começou equilibrado, mas foi no segundo tempo que o São Paulo construiu sua vitória. Logo no primeiro minuto, Luciano marcou de cabeça após um cruzamento de Marcos Antônio. Aos 14 minutos, Calleri ampliou, garantindo os três pontos para a equipe do Morumbi.

Impacto na Tabela

Com este resultado, o São Paulo chegou aos 13 pontos, isolando-se na liderança do campeonato. Por outro lado, a Chapecoense permaneceu com cinco pontos, caindo para a 12ª posição.

Vasco vence Palmeiras

Outro destaque da rodada foi a vitória de 2 a 1 do Vasco sobre o Palmeiras, em São Januário. Este resultado deixou o Palmeiras com 10 pontos na vice-liderança, enquanto o Vasco subiu para a 15ª colocação, com quatro pontos.

Artigos Populares