Anvisa Alerta para Riscos do Uso Indevido de Preenchedores Dérmicos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre os riscos à saúde associados ao uso inadequado de preenchedores dérmicos. Substâncias como hidroxiapatita de cálcio, ácido hialurônico, poli-L-ácido lático (PLLA) e preenchedores permanentes à base de polimetilmetacrilato (PMMA) são injetáveis e classificadas como dispositivos médicos de alto risco.

Riscos Potenciais

A aplicação em áreas não recomendadas ou em quantidades superiores às especificadas pode resultar em sérios problemas de saúde. Entre os efeitos graves relatados estão embolia pulmonar, perda visual temporária ou permanente devido a oclusão vascular, além de complicações sistêmicas como inflamação granulomatosa e insuficiência renal.

Recomendações da Anvisa

A Anvisa enfatiza a importância de verificar as instruções de uso dos produtos e consultar profissionais de saúde qualificados antes de iniciar qualquer tratamento. Em caso de complicações, é crucial buscar assistência médica imediata.

Verificação de Regularidade

Os pacientes devem assegurar que os produtos utilizados estejam devidamente registrados na Anvisa e que o profissional e o serviço sejam autorizados. A entrega do cartão de rastreabilidade do produto ao paciente é fundamental para garantir a segurança do procedimento.

Para relatar produtos irregulares ou não licenciados, os consumidores podem acessar o sistema Fala.BR da Ouvidoria da Anvisa.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br