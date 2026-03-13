Nova Interface da Plataforma IAraucária Impulsiona Conexões de Inovação no Paraná

A nova interface da plataforma IAraucária, conhecida como Ágora, promete transformar o cenário de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no Paraná. Funcionando como um ecossistema digital, a plataforma conecta universidades, empresas e startups, facilitando o lançamento de desafios técnicos e a oferta de soluções prontas.

Inovação Aberta no Paraná

O Ágora tem como objetivo principal promover a inovação aberta, um conceito que incentiva a colaboração entre diferentes atores do setor de CT&I. Através da plataforma, as instituições podem adquirir novas tecnologias ou se inscrever em parcerias estratégicas, criando um ambiente propício para o desenvolvimento tecnológico.

Benefícios para Startups e Empresas

Para startups, o Ágora representa uma oportunidade única de se apresentar para grandes empresas e instituições de ensino, oferecendo suas soluções inovadoras. Por outro lado, as empresas estabelecidas podem aproveitar o espaço para buscar tecnologias emergentes e resolver desafios específicos de forma mais ágil e eficiente.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br