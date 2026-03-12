Estado Reforça Apoio ao Agronegócio na ExpoUmuarama

O Governo do Paraná esteve presente na noite de quinta-feira (12) para a abertura da 51ª Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Umuarama (ExpoUmuarama). Este evento é considerado um dos mais importantes do agronegócio na região Sul do Brasil.

A importância da ExpoUmuarama

A ExpoUmuarama se destaca por reunir diversas atividades que promovem o desenvolvimento agrícola e comercial da região. A presença do governo estadual reforça o compromisso com o setor, que é vital para a economia local.

Participação Governamental

A participação do governo na ExpoUmuarama demonstra um apoio contínuo ao agronegócio, buscando fortalecer parcerias e incentivar o crescimento sustentável no setor.

