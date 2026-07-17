Prefeitura de Cambé realiza evento de assistência social para crianças do Ana Rosa nas férias

A Prefeitura de Cambé promoveu, na última sexta-feira (17), a primeira edição do evento “Rede em Ação: A proteção social não tira férias” no Jardim Ana Rosa. A iniciativa ofereceu uma tarde de atividades lúdicas, apresentações culturais e divulgação dos serviços públicos para crianças e famílias atendidas pela rede municipal durante o período de férias escolares.

O evento contou com a participação das Secretarias Municipais de Assistência Social e Cidadania, Agricultura e Meio Ambiente, Educação e Cultura, Esportes e Lazer, Saúde Pública e Segurança Pública e Trânsito. Também apoiaram a ação a APAE, Associação Refúgio e Lar Santo Antônio.

Durante a programação, os visitantes puderam conhecer melhor os serviços oferecidos pela Prefeitura, além de assistir a apresentações artísticas de crianças e adolescentes do Centro da Juventude e da Associação Refúgio. O público participou ainda de atividades promovidas pelo CRAS, CREAS e CAPS, além de aproveitar brinquedos, vacinação contra gripe e sorteio de mudas de árvores e temperos.

Segundo Fabrício Campanucci, coordenador do CRAS Ana Rosa, a proposta do evento surgiu a partir de reuniões da rede intersetorial do bairro, com o objetivo de ampliar o acesso das famílias aos serviços municipais mesmo durante as férias escolares. A expectativa é que outras regiões de Cambé também realizem ações semelhantes, fortalecendo a articulação entre as diferentes secretarias e entidades.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br