Atletas de Cambé Rumo ao Mundial de Taekwondo no Uzbequistão

Cambé celebra um marco significativo no esporte com a participação de seus atletas no Campeonato Mundial Júnior de Taekwondo, que ocorrerá no Uzbequistão entre os dias 12 e 17 de abril. Dentre os convocados para representar o Brasil, está Rafaela Lare Gaspar, que lidera o ranking nacional em sua categoria (até 52 kg).

Trajetória de Sucesso

Rafaela, de apenas 15 anos, já possui uma carreira impressionante com mais de 60 medalhas, das quais cerca de 40 são de ouro. Sua conquista mais recente foi no Grand Slam de Taekwondo, em fevereiro, no Rio de Janeiro, que lhe garantiu um lugar na Seleção Brasileira para o mundial.

Preparação Intensa

A jovem atleta dedica-se diariamente aos treinamentos, buscando não apenas uma medalha no mundial, mas também nutrindo o sonho de conquistar o ouro em uma Olimpíada. O apoio da Prefeitura de Cambé, através da Bolsa Atleta, tem sido fundamental em sua trajetória.

Outros Representantes de Cambé

Além de Rafaela, Cambé será representada por Leandro Rodrigues (master até 87 kg) e Carolina Heloísa (infantil até 35 kg), ambos convocados para a seleção brasileira. O mestre Leandro, com um projeto de Taekwondo no Novo Bandeirantes há 15 anos, expressa orgulho por ver seus alunos alcançando novos patamares.

O Impacto do Apoio Local

O incentivo da Prefeitura e da Secretaria de Esporte e Lazer tem sido crucial para que os atletas locais possam competir em níveis nacionais e internacionais. Esse apoio não apenas impulsiona os atletas, mas também destaca Cambé no cenário esportivo.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br