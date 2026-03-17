Neab da UEL Promove Atividades Culturais e Acadêmicas em Março

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) está realizando uma série de atividades em março como parte do evento de recepção de novos estudantes, o SER UEL 2026. As atividades incluem oficinas, cursos e palestras, abertas a toda a comunidade e com programação até o dia 31.

Programação de Oficinas

As oficinas de Capoeira Angola e Cultura Popular, conduzidas pelo Mestre Marcelo Pinhatari, acontecem às terças e quintas-feiras, na sala 102 do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH), das 17h30 às 19h. Além disso, uma roda de conversa semanal ocorre às segundas-feiras na sede do Neab, discutindo questões étnico-raciais.

Mesa Redonda sobre Ubuntu

Na quarta-feira, 18 de março, haverá uma mesa redonda intitulada 'Ubuntu como o Antídoto do Banzo no Espaço Acadêmico', que abordará solidão, racismo institucional e estratégias de cura. Participam psicólogos e historiadores, incluindo Alana Placidino e Josué Godoy, e será realizada na sala 683 do Ceca, às 10h e às 19h.

Grupo de Estudos 'Mulheres que Inspiram'

No dia 19 de março, inicia-se o grupo de estudos 'Mulheres que Inspiram: diálogos com Conceição Evaristo'. Os encontros quinzenais discutem a obra 'Becos da Memória', focando na identidade negra e desigualdades no Brasil. Coordenado pela professora Marleide Perrude, o grupo promove discussões interseccionais e decoloniais.

Curso de Extensão sobre a História da População Negra

O curso de extensão 'História das lutas da População Negra no Brasil', oferecido pelo Neab em parceria com o LEPHE do curso de Pedagogia, visa expandir o conhecimento sobre a história e cultura afro-brasileira. Ministrado pelos professores Rodrigo Rosa da Silva e Marleide Perrude, o curso busca capacitar estudantes de diferentes áreas da UEL.

Fonte: https://operobal.uel.br