Educação de Jovens e Adultos oferece novas oportunidades em Londrina

A cidade de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), disponibilizando vagas em 39 escolas, sendo 33 urbanas e 6 rurais. Essa iniciativa visa proporcionar a conclusão do Ensino Fundamental I, que abrange do 1º ao 5º ano, para aqueles que não tiveram a oportunidade de finalizar seus estudos anteriormente.

Facilidades para a Inscrição

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em qualquer escola municipal ou diretamente na sede da SME, localizada na Rua Humaitá, 900, Jardim Kennedy. Para facilitar o acesso à educação, a SME está realizando uma busca ativa nos bairros, incentivando a população a retomar os estudos.

Importância da Educação

Segundo a secretária municipal de Educação, Thatiane Araújo, a educação básica é fundamental para abrir novas oportunidades na vida pessoal e profissional dos indivíduos. A EJA oferece a chance de retomar a aprendizagem, muitas vezes interrompida por motivos diversos, fortalecendo a autoestima e a participação social.

Ações de Incentivo

Profissionais da educação têm visitado residências e estabelecimentos comerciais para chamar a atenção para a importância dos estudos. A secretária convida a comunidade a incentivar amigos e familiares a aproveitarem essa oportunidade, destacando que a educação tem o poder de transformar vidas.

Lista de Escolas com Vagas

Na área urbana, diversas escolas como E.M. América Sabino Coimbra e E.M. Aristeu dos Santos Ribas estão com vagas abertas. Já na área rural, escolas como E.M. Bento Munhoz da Rocha Netto e E.M. do Campo Domingos Egidio Domingos Brunetto também oferecem oportunidades para a EJA.