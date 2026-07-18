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STF impede visita de Javier Milei a Bolsonaro durante prisão domiciliar

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 18 de julho de 2026 15:05

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou neste sábado (18) o pedido para que o presidente da Argentina, Javier Milei, visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar.

A solicitação foi feita pela defesa de Bolsonaro, que pretendia receber Milei em 25 de julho, data em que o líder argentino estará no Brasil para a convenção nacional do Partido Liberal (PL). No entanto, Moraes já havia determinado, na sexta-feira (17), a suspensão de todas as visitas a Bolsonaro por 30 dias, excetuando apenas advogados e profissionais de saúde.

A decisão de Moraes foi motivada após o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, divulgar uma carta de Bolsonaro nas redes sociais. O ministro entendeu que houve descumprimento das condições do regime domiciliar, que proíbe o uso ou acesso às redes sociais por parte do ex-presidente. A defesa argumentou que Bolsonaro desconhecia a publicação da carta, mas o argumento não foi aceito.

Além disso, Moraes já havia restringido o acesso de Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias, medida que permanece em vigor. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado, sendo inicialmente detido em regime fechado. Posteriormente, ele recebeu autorização para cumprir a pena em casa, devido ao seu quadro de saúde.

Com a decisão do STF, visitas de qualquer natureza, incluindo chefes de Estado, permanecem suspensas durante o período estipulado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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