França e Inglaterra disputam terceiro lugar da Copa do Mundo 2026 neste sábado em Miami

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), em Miami, nos Estados Unidos, para decidir quem fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para as 18h e reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu, ambas consideradas favoritas ao título, mas que acabaram eliminadas nas semifinais.

A França foi superada pela Espanha, enquanto a Inglaterra perdeu para a Argentina, colocando frente a frente duas equipes de grande tradição, mas que raramente se encontram em Copas do Mundo. Até 2026, os times haviam jogado apenas três vezes na competição: em 1966 e 1982, a Inglaterra saiu vencedora, enquanto a França conquistou sua primeira vitória em 2022.

Além da disputa pela medalha de bronze, o confronto em Miami ganha destaque por relembrar uma rivalidade histórica entre os dois países, que remonta à Guerra dos Cem Anos, travada entre 1337 e 1453. Apesar de séculos de rivalidade, no futebol mundial, os encontros são raros, tornando esta partida ainda mais especial para os torcedores.

O retrospecto em Copas do Mundo favorece a Inglaterra, com duas vitórias, contra uma da França. O primeiro encontro aconteceu na fase de grupos de 1966, quando os ingleses venceram por 2 a 0 em Wembley. Em 1982, a Inglaterra novamente levou a melhor, vencendo por 3 a 1. A França só conseguiu vencer os ingleses em 2022, nas quartas de final.

O jogo deste sábado promete movimentar os torcedores e reacender a rivalidade esportiva entre França e Inglaterra, em busca do terceiro lugar do torneio mais importante do futebol mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br