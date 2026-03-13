PMPR Fortalece Segurança com Módulo Móvel e Drone em Umuarama

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) recebeu, na última sexta-feira (13), em Umuarama, um módulo móvel de policiamento e um drone DJI Matrice 300 RTK. Esses equipamentos visam reforçar as operações de segurança pública na região, sendo integrados à estrutura do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM).
Reforço na Segurança Pública
Hudson Leôncio Teixeira, secretário da Segurança Pública do Paraná, ressaltou a importância do incremento na estrutura operacional para a ampliação da atuação das forças de segurança. Segundo ele, mais recursos significam maior presença policial e eficiência na prevenção de crimes, tendo a tecnologia como aliada crucial.
Tecnologia a Serviço da Segurança
O módulo móvel de policiamento atua como base avançada, facilitando o patrulhamento e a interação direta entre a comunidade e a polícia. Por sua vez, o drone DJI Matrice 300 RTK oferece monitoramento aéreo eficaz, com autonomia de voo de 55 minutos e alcance de 15 quilômetros, sendo vital para operações em áreas de difícil acesso.
Impacto nas Operações Policiais
O coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, subcomandante-geral da PMPR, afirmou que os novos equipamentos são fundamentais para ampliar a eficiência das operações diárias. Eles oferecem um campo de visão mais amplo e suporte estratégico aos policiais no atendimento à população.
Recentemente, Foz do Iguaçu também recebeu reforço semelhante, com o 14º BPM sendo contemplado com equipamentos iguais, o que evidencia o compromisso contínuo da PMPR com a segurança no estado.
Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br