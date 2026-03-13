Os governos do Brasil, Colômbia e México emitiram uma nota conjunta na última sexta-feira, 13 de outubro, pedindo um cessar-fogo imediato no conflito do Oriente Médio. O comunicado enfatiza a necessidade de que as partes envolvidas busquem resolver suas divergências por meio da diplomacia.

Apelo por Diplomacia

O pedido dos países latino-americanos reforça a importância da diplomacia internacional e dos princípios de solução pacífica para conflitos entre Estados. A nota destaca que a declaração de cessar-fogo é essencial para abrir caminhos para o diálogo e a negociação.

Contribuição para a Paz

Brasil, Colômbia e México manifestaram sua disposição em contribuir para processos de paz que promovam confiança mútua, com o objetivo de alcançar uma solução política e negociada para o conflito em curso.

Contexto do Conflito

As tensões recentes no Oriente Médio envolvem ações de agressão contra o Irã por parte de Israel e dos Estados Unidos, em meio a negociações sobre o programa nuclear iraniano. O histórico de sanções econômicas e disputas políticas remonta à Revolução Islâmica de 1979, que alterou significativamente a dinâmica regional e internacional.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br